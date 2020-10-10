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ضبط 54 طن ملح مغشوش و10 آلاف قطعة حلوى غير صالحة للاستخدام فى الغربية

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:15 م
ضبط 54 طن ملح مغشوش و10 آلاف قطعة حلوى غير صالحة للاستخدام فى الغربية ملح غير صالح - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 54 طن ملح مغشوش داخل 4 من مصانع إنتاج وتعبئة الملح، و10 ألاف قطعة حلوى جافة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع لإنتاج الحلوى .

كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 4 مصانع إنتاج وتعبئة ملح الطعام غير المرخصة وبداخلها 43 طن ملح معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، و11 طن ملح سياحات مغشوش والمخصص للأغراض الصناعية.

كما تم ضبط 10 ألاف قطعة حلوى جافة، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزة مالكة مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص بمركز السنطة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر للمخالفين أصحاب تلك المصانع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.


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ملح مغشوش

حلوى جافة غير صالحة

مصنع ملح غير مرخص

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