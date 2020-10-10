ضبط 35 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

الغربية فريق المحافظات

تمكن مفتشو التموين بمديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من شن حملة تموينية مكبرة قادها مجدى عوض مدير إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وضمت الحملة أشرف شحاتة كبير مفتشى التموين والسيد أحمد الحواله مفتش التموين ومحمد صلاح باز مفتش التموين، حيث تمكنت من ضبط محل بيع سجائر شهير قام باحتكار 35000 علبة سجائر وذلك لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، وذلك بعد إجراء عملية محاولة شراء والتأكد من ذلك، وتم التحفظ على (70) كرتونة من السجائر بواقع إجمالى (35) ألف علبه وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 24294 لسنة 2020 جنح قسم اول طنطا وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.