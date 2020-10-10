ضبط 35 ألف عبوة أدوية مهربة ومجهولة المصدر بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة التموين بالإسكندرية في ضبط 35892 عبوة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسكندرية ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (صاحب شركة أدوية) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون ترخيص من الجهات المختصة ، داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ولا تتوافر بها الإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (المدير المسئول) وتم ضبط (35892) عبوة من الأدوية المتنوعة "مضادات حيوية – أدوية تخسيس – أدوية لعلاج البرد – منشطات جنسية – مُكملات غذائية – فيتامينات" مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وبعضها منتهى تاريخ الصلاحية وغير صالح للإستخدام ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.