ضبط 3 متهمين بينهم مصاب بطعنة نافذة بسبب خلافات مالية بطهطا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى على إثر وقوع مشاجرة مع أخرين بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج وتم ضبط المشاركين فى المشاجرة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصاب تم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث المركز وقادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث المركز بوقوع مشاجرة ومصاب دائرة المركز

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول محمد غ ط ع 31 سنة عامل مصابًا " جرح طعنى شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى .

وبين طرف ثان أحمد م ع ب 40 سنة عامل ومحمود م ع ب 32 سنة سائق توك توك الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلًا منهما على الأخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات مالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.