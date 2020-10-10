ضبط مخالفتان حرق قش أرز فى الزقازيق و ديرب نجم و تحرير محاضر ضدهم

الشرقية - فريق المحافظات

قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، برصد أحد المزارعين بقرية الغار لقيامة بمخالفة التعليمات الصادرة بعدم حرق قش الأرز ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد بالتصدى للمزارعين المخالفين ممن يقومون بحرق قش الأرز ، مما تتسبب فى تلوث الهواء وتصاعد الأدخنه وظهور السحابة السوداء بنطاق المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن وجهاز حماية البيئة بالمحافظة بالمرور على الأراضى الزراعية لرصد المزرارعين المخالفين ممن يقومون بحرق القش ، فضلاً عن توعيتهم بضرورة إعاده تدويره وإستخدامه كأعلاف للحيوانات حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

أكد المحافظ أن الدوله تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية بإستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوى وذلك كنوع من المساعدة للفلاح فى ظل الإرتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف.

حريق قش الأرز

حريق قش الأرز

حريق قش الأرز