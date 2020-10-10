ضبط لصوص أشعلوا نيران بسائق للاستيلاء على توك توك

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة التعدى على سائق مركبة "توك توك" وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبال (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بحروق متفرقة ، وما قرره أنه أثناء قيامه بتوصيل أحد الأشخاص بمركبة "التوك توك" قيادته وسيره بالطريق الدولى فوجئ بإشتعال النيران بملابسه فقفز محاولاً إطفاء نفسه وأثناء ذلك إستولى ذلك الشخص على المركبة وهاتفه المحمول وهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما قرر أحدهما قيامه بإستقلال مركبة "التوك توك"رفقة المجنى عليه بزعم توصيله وأثناء سيرهما قام بسرد رواية للمجنى عليه بمروره بحالة نفسية سيئة ، وإتصل بالمتهم الثانى لتعزيز روايته والذى طلب من المجنى عليه مراعاة حالته النفسية ، وعقب وصولهما للمنطقة محل الواقعة قام بسكب كمية من مادة تساعد على الإشتعال وأضرم النيران به ، وعقب قيام المجنى عليه بالقفز من مركبة "التوك توك" لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها إستولى على المركبة وهاتفه المحمول وفر هارباً ، وقاما ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهما سيئ النية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة بالبحيرة) أمكن ضبطه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط "التوك توك" ، والهاتف المحمول المستولى عليهما.