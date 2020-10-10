ضبط عصابة انتحلت صفة رجال شرطة واستولوا على بضائع من المحال

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على بضائع من محال وأكشاك بيع السجائر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بإنتحال صفة رجال شرطة بمباحث التموين وقيامهم بتنفيذ حملات تفتيشة وهمية والمرور على (أكشاك – محال) بيع السجائر الكائنة بمناطق القاهرة الكبرى وضواحيها وإيهام مالكيها والقائمين على إدارتها بضلوعهم فى إرتكاب مخالفات تموينية والتحصل منهم على مبالغ مالية وبضائع (سجائر) مقابل عدم تقنين الإجراءات حيالهم بإستخدام سيارة ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب ، وإستيلائهم على كميات من السجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمتها بحوالى (137 ألف جنيه) وبعرض المتهمين على المجنى عليهم تعرفوا عليهم.