ضبط المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بالرأس بسبب أولوية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بالوجه والرأس، بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور، وتم إحالة المتهم نيابة بلبيس العامة، للتحقيق معه، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزى بإصابة لشخص فى العقد الخامس من العمر، إثر إصابته بطلق خرطوش بالوجه والرأس، وحالته سيئة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى المستشفى، وتبين من التحريات إصابة " أحمد م ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية غيتة مركز بلبيس، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المزارع وشخص آخر بسبب أولوية المرور، فقام بالتعدى على المصاب بسلاح نارى خرطوش وتم القبض عليه وعلى السلاح المستخدم، وإحالته للنيابة العامة.