ضبط المتهمين بقتل شاب لخصومة ثأرية مع عائلته والتخلص من جثته بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها كدمات متفرقة.

كشف تحقيقات ضباط قسم ثانى العاشر من رمضان، التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه، والذى ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان، على أثر ذلك قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالاتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير حصوله على مبلغ (40 ألف جنيه) ، وفى سبيل ذلك استعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلين- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عاطل مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 منهم بحوزة إثنين منهم (هاتفى محمول أحدهم يحوى مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقررت زوجة نجل المتهم، بأنها قامت باستدراج المجنى عليه لمدينة العاشر من رمضان، وعقب حضوره لمكان العثور قام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بعصا "شوم" مُحدثين إصابته التى أودت بحياته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.