صيانة العبارة النهرية لقرية غرب أسوان لرفع المعاناة عن الأهالى .. صور

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان اليوم بأعمال صيانة العبارة النهرية الخاصة بالقرية، وذلك عن طريق الفنيين بالعبارة وذلك تيسيرا على المواطنين ورفع المعاناة عنهم ولضمان عدم تعطل مصالحهم وتوفير وسيلة نقل آمنة.

وذلك بناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتعليمات العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وفى نفس السياق كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالزيارة الميدانية لمركز ومدينة نصر النوبة من أجل التفاعل والتواصل المباشر مع المشاكل والمطالب الجماهيرية.

وتابع الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب وخاصة بعد دخول توجيهات اللواء أشرف عطية للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيز التنفيذ والبدء فى مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى لمياه الشرب من محطة رافع وادى العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3,4 كم وبقطر 600 مللى.

وأكد الدكتور أحمد شعبان فى تصريحات صحفية أن تنفيذ الخط الجديد يتوازى مع عملية صيانة الخط الحالى والذى يربط رافع وادى العرب بمحطة فطيرة بكوم أمبو بطول 12 كم سيعمل على إنهاء المشكلة الحالية، لافتاً إلى أن اجتماعه مع رؤساء قرى مركز نصر النوبة تم فيه متابعة بعض الملفات الهامة مثل قانون التصالح وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية 2020/ 2021، بجانب الاهتمام بالنظافة العامة والتطوير والتجميل والإنارة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.