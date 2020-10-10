صيادان يمسكان ثعبانا ضخما بطول قياسى فى الولايات المتحدة الأمريكية

ريهام عبد الله

استطاع صيادان أن يمسكا بثعبان بورمي يبلغ طوله 5.71 مترا في فلوريدا، وهو طول قياسي لثعبان النسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ وزن الثعبان الذي يعد من أضخم الأفاعي في العالم، 47 كيلوجراما، وفقا لما أعلنته هيئة حماية الثروة السمكية والحياة البرية في فلوريدا، بحسب موقع سبوتنيك.



واصطاد الصيادان راين أوسبورن وكيفن بافليديس، الثعبان على بعد 60 كيلومترا من ميامى، والتقطا صورة تظهرهما إلى جانب الصيد الثمين، ويصنف الثعبان البورمي في فلوريدا ضمن قائمة الأجناس الغازية، حيث استقدم من جنوب شرق آسيا في نهاية القرن الماضي.



الصيادان

ومن جهة أخرى، اكتشفت عائلة ثعبانًا أسود ذو بطن أحمر وهو من الأنواع السامة مختبئًا بين ألعاب أطفالهم داخل منزلهم في ولاية كوينزلاند بأستراليا، الأمر الذى جعلهم يتواصلون مع صائد ثعابين متخصص والذى استطاع القبض عليه.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن العائلة استدعت خبير للأفاعى، للعثور على الثعبان الذي كان بين دمى الأطفال في سلة للألعاب.

ونشرريتشي جيلبرت صائد الزواحف والذى يعمل في ذلك المجال لمدة 15 عاما، "فيديو" عبر صفحته بموقع فيس بوك، وصف صائدو الثعابين الزاحف بأنه خطيرللغاية، وقالوا إنه من الرائع لم يتعرض أحد للعض عن طريق الخطأ.



وقال: "عادة ما تكون الثعابين السوداء ذات البطن الحمراء خجولة، ولكنها يمكن أن تكون شديدة السمية إذا شعرت بالتهديد والعض.