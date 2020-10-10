صور.. مظاهرات تشيلى تتحول إلى حرب شوارع مع الشرطة

كتب وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى العاصمة سانتياجو التى لا تزال مركزاً لموجة طويلة من التظاهرات المناهضة للحكومة، وأبرزت وكالة رويترز للأنباء حالة الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي حولت الاشتباكات إلى حرب شوارع .

يأتي ذلك في الوقت الذى عادت حالة من الاضطرات الاجتماعية والمظاهرات من جديد فى تشيلى لتثير حالة من عدم الاستقرار فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، والاستعداد لعقد استفتاء دستورى فى 25 أكتوبر، واجتاحت الاحتجاجات الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية لعدة أسباب، حيث أظهر المتظاهرون دعمهم لمجتمع مابوتشي، الذى يحتفظ بمطالبة تاريخية بالهبوط فى منطقة أراوكانيا فى جنوب تشيلي، حيث عادت أعمال العنف للظهور فى الأسابيع الأخيرة، مع هجمات نُسبت إلى جماعات مابوتشى المتطرفة.

وأشارت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية إلى أنه منذ 18 أكتوبر 2019 خرج المئات من التشيليين فى احتجاجات كبيرة خاصة فى العاصمة سانتياجو، بسبب الاستفتاء على الدستور، ولكنها توقفت خلال أزمة كورونا الذى تسبب فى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل أكبر، ولذلك تعهد التشيليون للعودة للشوارع بشكل أقوى لاستئناف احتجاجاتهم.



كر وفر بين المحتجين وقوات الامن فى تشيلى



اشتباكات بين المحتجين وقوات الامن فى تشيلى



كر وفر بين المحتجين وقوات الشرطة فى تشيلى



العنف بين المحتجين وقوات الامن فى تشيلى



اطلاق قنابل الغاز على الشرطة فى تشيلى