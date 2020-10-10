صور.. متدربو البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة يتفقدون محطات الصرف بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تقديم كافة سبل الدعم لمتدربى البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة وحرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة للمتدربين خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الكوادر الشبابية لتولي المناصب القيادية وإشراكهم في صنع القرار وصناعة المستقبل وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة علي تولي المسئولية السياسية والإدارية والمجتمعية من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية مما يعود بالنفع علي الوطن بكافة قطاعاته.

وأشار المحافظ، إلى حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بما يتمتع به الشباب من حماس وطاقات وقدرات كبيرة يجب الاستفادة منها وتوجيهها إلى الطريق الصحيح في خدمة الوطن.

وقام اليوم الدكتور أمين عبد الفتاح وجون بنيامين متدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة بالمحافظة، وبحضور كل من محمد مرعى مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وأمير فكرى مدير غرفة العمليات بالمحافظة وأحمد الشرنوبى عضو المكتب الإعلامى وعماد عيسى مدير محطات الصرف بجولة تفقدية لمحطات الصرف بمراكز دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار شملت:-



- محطة صرف الخيرى بدمنهور التى تخدم زمام 57 ألف فدان وتحتوى على 6 وحدات رفع قوة الواحده 4 م3 ثانية.



- محطة حلق الجمل التى تخدم زمام 65 ألف فدان بطاقة 5 وحدات رفع قدرة الواحدة 5 م3 / ث.



- محطة برسيق وتضم 5 وحدات رفع قدرة الواحده 5 م3 / ث.



- محطة شريشره التى تضم 6 وحدات قدرة الواحده 5 م 3 /ث.



وقام مدير الأزمات ومسئولى الصرف بالشرح وتوضيح اليات عمل المحطات الإدارية والميكانيكية وكذلك قدرتها وطاقتها التشغيلية وكيفية التعامل مع الازمات ومواجهة الطوارئ.



كما تم تفقد الأعمال الإنشائية بمحطة شريشره الجديدة والتى تضم 10 وحدات رفع قدرة الواحده 6 م3 / ث والمقرر دخولها الخدمة وتشغيلها خلال العام الجارى.