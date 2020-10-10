صور.. زعيم كوريا الشمالية يحتفل بذكرى تأسيس الحزب الحاكم وسط الصواريخ

كتب عبد الوهاب الجندى

جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على عزمه على تعزيز قوة ردع الحرب للدفاع عن النفس لمواجهة التهديدات الخارجية، وذلك في خطاب أدلى به خلال الاستعراض العسكري المقام اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 على تأسيس حزب العمال الحاكم.

وقال الزعيم كيم في خطاب أدلى به خلال الاستعراض العسكري المقام في ميدان كيم إيل سونج في بيونج يانج اليوم: "نعزز بصورة مستمرة قوة ردع الحرب كوسيلة للدفاع عن النفس بشكل شرعي، وذلك من أجل الحد من جميع المحاولات الخطيرة التي تشمل التهديدات النووية المتواصلة والمتزايدة والتصرفات التهديدية والتحديات من القوى المعادية والتحكم فيها".

وأكد: "لن تستخدم قوتنا لردع الحرب بصورة غير صحيحة واستباقية إطلاقا، غير أننا سننتقم بشكل صارم من أية قوة تعتدي على أمن بلادنا، وذلك بحشد أقوى قوات البلاد الهجومية وبصورة استباقية".

وأضاف: "بالمقارنة مع الاستعراض العسكري قبل 5 أعوام في هذا المكان، ستعرفون أن قواتنا تطورت وتغيرت بصورة لا تستطيع أي جهة تحديها".

وأضاف "قررنا أن القدرة العسكرية المتمكنة من السيطرة الاستباقية هي أفضل القوة العسكرية القوية، وتواصل قواتنا حتى في هذه اللحظة العمل لتحقيق هدفها الجديد".

وتابع قائلا: "لا نريد إطلاقا أن تستهدف قواتنا أحدا، ولا نعزز قدرتنا لردع الحرب من أجل استهداف أية جهة، غير أن ذلك من أجل الدفاع عن أنفسنا".

ولم يشر كيم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الخطاب، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" وبث الصور الوكالة الكورية الشمالية المركزية.