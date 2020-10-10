اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ختام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ بتسليم الجوائز للفائزين

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:15 ص
صور.. ختام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ بتسليم الجوائز للفائزين الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت فى ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن الأول للموسم الجديد، وبعد انتهاء أشواط فترة الختام، قام عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن وقيادات الاتحاد بتسليم الدروع والكؤوس والسيوف لأصحاب المراكز الأولى من الهجانة، من 10 محافظات شاركت فى السباق، وتسليم شيوخ قبيلة الحويطات درع الزعامة لهذا السباق، بعد حصد هجانتها 13 شوطا من إجمالى 43 شوطا.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن إن السباق اختتمت فعالياته بنجاح بمشاركة الآلاف من محبى رياضة الهجن وملاكها من محافظات مصر المختلفة، مضيفا أن الفعاليات ستتواصل فى شرم الشيخ فى وقت سيعلن عنه لاحقا.

وبدأت قوافل أصحاب الهجن المشاركة فى السباق فى مغادرة مدينة شرم الشيخ فى طريق عودتها لمحافظات شمال سيناء والسويس والإسماعيلية والشرقية والوادى الجديد ومحافظات الصعيد.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، شاركوا أمس فى حضور مهرجان سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بمضمار الهجن بشرم الشيخ.

وتوجه محافظ جنوب سيناء، بالشكر للدكتور أشرف صبحى، على دعمه المتواصل بصفة عامة، وبصفة خاصة لمساندته لإقامة مهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن، مضيفاً أنه جار الأعداد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على الإكثار من مسابقات الهجن فى المرحلة المقبلة، والتى تجذب العديد من المشاركين من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى المشاركين من مصر.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بحضور افتتاح مهرجان سباق الهجن بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بصفة دائمة من أجل العمل على النهوض بالرياضة المصرية فى جميع المحافظات وكل الرياضات، موضحاً أنه يشارك فى المهرجان أكثر من 2500 جمل من 10 محافظات مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية وفى ختام السباق، سلم محافظ جنوب سيناء ووزير الرياضة سيارتين للفائزين.

وشهد المهرجان اللواء جمال الحسينى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ورؤساء نوادى الهجن والوفود من عدة محافظات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء وزوجة الشهيد العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله التى تم تكريمها واهدائها درع الاتحاد المصرى للهجن ونادى سيناء للهجن والفروسية.

الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (1)
الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (1)

 

الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (2)
الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (2)

 

الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (3)
الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (3)

 

الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (4)
الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (4)

 

الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (5)
الفائزون بالكؤوس والدروع بسباق الهجن بشرم الشيخ (5)

 


جنوب سيناء

شرم الشيخ

سيناء

الهجن

سباق الهجن

سباق الهجن بشرم الشيخ

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

تسليم الدروع

الفائزن بسباق الهجن

تسليم الكؤوس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اختتام فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ اليوم بتسليم كأس الزعامة

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:00 ص

شباب يشجعون على المشاركة فى سباق الهجن بشرم الشيخ بتقديم جائزة "سيارة"

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:37 ص

أقدم معلق لسباقات الجمال فى مصر يروى من مهرجان شرم الشيخ رحلة سباقات الهجن المصرى.. سليمان العياط يكشف انطلاق السباقات فى الثمانينيات من وسط سيناء ووصولها للمحافظات.. ويؤكد امتلاك مصر ثروة كبرى من الإبل.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 08:00 م

تفاصيل ثانى أيام سباق الهجن بشرم الشيخ.. وزير الرياضة يثمن جهود أبناء أرض الفيروز للحفاظ على رياضة الهجن.. ومحافظ جنوب سيناء يعلن تشكيل مجلس أمناء للسباقات المقبلة.. وتسليم سيارتين للفائزين بالسباق.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 07:30 م

وزيرا الشباب والرياضة والمالية يشهدان سباقات الهجن بشرم الشيخ.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:36 م

محافظ جنوب سيناء يعلن تشكيل مجلس أمناء لإدارة سباقات الهجن

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة