اليوم السابع
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صور .. استمرار منع التجمعات بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:49 م
صور .. استمرار منع التجمعات بمصيف بلطيم بكفر الشيخ حملة نظافة بمصيف بلطيم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ، أعمال نظافة وتجميل ، بالإضافة لمنع التجمعات بشواطئ المصيف الستة ، كما شهدت عدد من قرى مركز مطوبس وضع لوحات إرشادية بمداخل القرى ،تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ .

فأشرف جمال فهمى ، رئيس مركز ومدينة مطوبس على أعمال تجميل قرى مطوبس ، ووضع ثلاثة لوحات ارشاديه بمدخل قرية منية المرشد ، تضم جميع المصالح الحكومية  ، والمرافق العامة ، بالإضافة لحملة رفع جميع المخلفات بها ،لإظهارها بأبهى صورة ، متفقداً مستشفى مطوبس المركزى ،مشدداً على الاهتمام بالنظافة، وتوفير المستلزمات الطبية ، مشدداً على عدم التقصير فى العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما اطمأن على حالة لمرضى بعدد من الاقسام ، وناقشهم فى مستوى الخدمة الطبية ، والمشكلات التى يعانون منها لسرعة حلها.

وأشرف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، على حملات النظافة والتجميل وأعمال تهذيب ورعاية الأشجار،وتنسيق الحدائق ، لرفع مستوى النظافة العامة ،حفاظا على الشكل الحضارى والسياحى للمدينة ، وتابع رفع المتولد اليوم من القمامة والمخلفات داخل المناطق أولاً بأول.

كما أشرف عبدالقوى ،على منع أى تجمعات وعدم تواجد المواطنين بالشواطئ بالتعاون مع شرطة المصيف، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ العامة ، موجهاً بضرورة المرور والمتابعة الدورية واليومية على جميع الأعمال داخل المدينة التى تشكل إحدى ركائز ومتطلبات القطاع السياحي.

 

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حملة نظافة بمصيف بلطيم

 

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خلو الشواطئ من المواطنين

 

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حملة نظافة بمصيف بلطيم
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حملة نظافة بمصيف بلطيم
 
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حملة نظافة بمصيف بلطيم
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حملة نظافة بمصيف بلطيم
 
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لافتات إرشادية

 

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لافتات إرشادية

 

 


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منية المرشد

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محافظ كفر الشيخ

حملة لنظافة مصيف بلطيم

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