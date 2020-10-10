صور.. استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسى ولجان لمتابعة المدارس بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أنهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنوفية استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020-2021، المقرر بدايته يوم السبت المقبل 17 أكتوبر الجارى بجميع مدارس الجمهورية، جاء ذلك فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب لانطلاق عام دراسى متميز ومنضبط للطلبة بجميع المراحل فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد دون عقبات أو مشاكل.

وأكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية أنه تم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية، والتأكد من النظافة العامة بالمدارس باستخدام جميع أدوات النظافة، وتعليق ملصقات وصور ونشرات توعوية لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس تحتوى على الإجراءات الاحترازية والوقائية والنظافة العامة والشخصية والالتزام بالتباعد بين الطلاب وجميع العاملين بالمدارس، فضلاً عن تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة والتأكد من الانتهاء من وضع الإطار العام والشكل النهائى للجداول الدراسية، و المراجعة الاخيرة لموقف تسليم الكتب الدراسية للطلاب لتحقيق عام دراسى منضبط ومنتظم.

وأشار إلى أن محافظ المنوفية يولى اهتماما كبيرا بملف التعليم بالمحافظة، كما أنه يتابع بنفسه مدى جاهزية المدارس واستعدادها للعام الدراسى الجديد، وأكد محافظ المنوفية من قبل حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية فى صدارة محافظات الجمهورية باعتبارها أولى المحافظات فى نسبة التعليم موجهاً بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المدارس للحاق بالعملية التعليمية .

كما وجه محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين مديرى الإدارات التعليمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لرفع صناديق القمامة وإزالة جميع المخلفات حول أسوار المدارس وكذلك الباعة الجائلين من الخارج، وكل ما يعوق سير العملية التعليمية ويؤثر على أمن وسلامة وصحة الطلاب.