اليوم السابع
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صور.. إسبانيا تستقبل 700 مهاجر فى يوم واحد على متن 22 قاربا

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:10 ص
صور.. إسبانيا تستقبل 700 مهاجر فى يوم واحد على متن 22 قاربا بعض المهاجرين عقب انقاذهم من المياه
وكالة الأنباء الاسابنية (إفي)

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وصل أكثر من 700 مهاجر، إلى جزر تنيريفى وجران كناريا ولانثاروتى وفوينتبينتورا الإسبانية فى أرخبيل الكنارى المطل على المحيط الأطلسى على متن 22 قاربا فى عدد غير مسبوق فى يوم واحد، وفقا لما ذكرته أجهزة الطوارئ فى الأرخبيل لوكالة (إفي).

 

ووصل تنيريفى 423 شخصا على متن أربعة قوارب، وجران كناريا 199 على 12 قاربا، ولانثاروتى 37 على الأقل على متن خمسة قوارب، و فوينتبينتورا ستة آخرين على الأقل، ولا يعد هذا العدد نهائيا حيث أن عدد الاشخاص على متن القارب الأخير إلى تنريفى (110) يعد تقريبيا..

 

ويعادل عدد المهاجرين الوافدين فى يوم الجمعة وحده 25% من عام 2019 بأكمله، ويتزامن تدفق المهاجرين على متن قوارب إلى جزر الكنارى مع زيارة وزير الهجرة الإسبانى خوسيه لويس اسكريبا لجزيرة جران كناريا.

 

وكشفت أحدث البيانات الرسمية لوزارة الداخلية الإسبانية عن وصول ستة ألاف و81 مهاجرا على متن 225 قارب حتى 30 من سبتمبر  الماضي، بزيادة ست مرات عن عام 2019، وبعدد الوافدين ، يتراوح عدد المهاجرين منذ مطلع الشهر الجارى بين سبعة ألاف و500 وثمانية ألاف.

السلطات الاسبانية تضبط زورق كان يقل بعض المهاجرين
السلطات الاسبانية تضبط زورق كان يقل بعض المهاجرين

 

بعض المهاجرون عقب انقاذهم من المياه
بعض المهاجرين عقب انقاذهم من المياه

 

بعض المهاجرين عقب انقاذهم من المياه
بعض المهاجرين عقب انقاذهم من المياه

 

فحص الزورق الصغير
فحص الزورق الصغير

 

مهاجرون انقذتهم السلطات الاسبانية
مهاجرون انقذتهم السلطات الاسبانية

 

 


إسبانيا

أخبار إسبانيا

700 مهاجر

22 قارب

جزر تنيريفى

أرخبيل الكنارى

المحيط الأطلسى

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