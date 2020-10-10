صندوق النقد الدولى يؤكد حاجة أفريقيا لـ1,2 ترليون دولار حتى 2023 لمكافحة كورونا

وكالات

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كورونا، كوفيد-19، مؤكدة أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار.

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص "للتعبئة من أجل أفريقيا": إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما ما تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة، مضيفة أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة.

وأفادت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.