اليوم السابع
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"صندوق التكافل " يعقد اليوم جمعية عمومية غير عادية للعاملين بالأزهر

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:00 ص
"صندوق التكافل " يعقد اليوم جمعية عمومية غير عادية للعاملين بالأزهر صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

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يعقد صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالأزهر الشريف -عدا الجامعة- الجمعية العمومية غير العادية فى تمام التاسعة صباحًا، بملاعب مدينة البعوث الإسلامية اليوم السبت 10 أكتوبر 2020.
 
ودعا الصندوق جميع العاملين فى الأزهر الشريف؛ لحضور الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالية:
 
1- النظر فى التصديق على محضر الجمعية السابقة بتاريخ 31 أغسطس 2019.
 
2- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وإبراء ذمتهم.
 
3- النظر فى تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات عن المدة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه.
 
4- النظر فى أمر تحديد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2020.
 
5- النظر فى تقرير الخبير الاكتوارى وما تضمنه من تعديل على لائحة النظام الأساسى.
 
6- النظر فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتجديد الثلثى للأقسام التالية: القسم المناطق القسم الرابع المجلس الأعلى – قطاع المعاهد – مجمع البحوث – مدينة البعوث القسم الخامس الغربية – المنوفية القسم السادس الدقهلية - الشرقية.
 
7- ما يستجد من أعمال. علمًا بأنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها؛ فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل ذلك إلى جلسة أخرى تُعقد خلال مدة أقلها ساعة، وأقصاها 15 يوم.
 
 
يذكر أنه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق من الأقسام السابق ذكرها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، حتى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، كما تم فتح باب الطعون من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، حتى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر.
 
 
 

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