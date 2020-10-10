شباب يشجعون على المشاركة فى سباق الهجن بشرم الشيخ بتقديم جائزة "سيارة"

شرم الشيخ - محمد حسين

قدم مجموعة من شباب وسط سيناء من قبيلة الأحيوات، مبادرة للتشجيع على تربية الهجن بكل محافظات مصر، بتقديم جائزة قيمة لأحد الفائزين بالمركز الأول وهى سيارة فضلا عن جوائز ماليه وعينيه بمهرجان شرم الشيخ لسباقات الهجن الذى انطلقت فعالياته الخميس الماضى وتختتم مساء اليوم السبت.

وقال خليل ابوعكفه الأحيوات، احد الشباب، انهم 5 اشقاء وهم "احمد وسعد وفرج وابراهيم" ، ويملكون اعداد من الهجن الأصيلة وهجن السباقات ، وقرروا مساعدة كل من يعشق هذه الرياضة من ملاك الإبل بتشجيعهم على المشاركة واعداد هجنهم لتصل للميدان وتنافس فى السباقات.

اضاف " ابوعكفه" انه واشقائه، ورثوا حب تربية الهجن عن ابائهم واجدادهم، وفضلا عن كونهم مشاركين بقوة فى سباق شرم الشيخ وما سبق من سباقات فى كل الميادين، كانت مبادرتهم بالاتفاق فيما بينهم كمجموعة اشقاء على التعاون وتقديم الدعم لعلمهم مدى ما يعانيه الهجانة فى الوصول للميدان وجميعهم يتحملون ذلك على نفقتهم لحبهم للإبل.

واوضح ان سباق شرم الشيخ ولد عملاقا ، لأنه فى ميدان اقامته الدولة ليكون بمواصفات عالمية وانهم رأوا من واجبهم ان يكون لهم دور كهجانه فى دعم سباقات الهجن بشرم الشيخ.

وقال اننا كملاك هجن ندرك قيمة ما تقدمه الدولة من انجاز لصالح ملاك الهجن فى ميدان شرم الشيخ ، هذا الاهتمام الذى توج بحضور رئيس الجمهورية لفعاليات السباق الماضى ، وهذا كان بمثابة دافع قوى لأهل الهجن لمواصلة مسيرتهم وهو مانثمنه وهو تشجيع لم يسبق وحصل عليه اهل الهجن طوال تاريخهم.

واشار ان مايدل على تواصل الاهتمام، هو حضور ومشاركة وزيرى الشباب والرياضة والمالية ومحافظ جنوب سيناء فى فعاليات هذا السباق واسعده انهم بأنفسهم قدموا سيارة تبرعوا بها للفائز بالمركز الأول.

واكد ان مبادراتهم لتشجيع ملاك الابل على المشاركة متواصلة فى السباقات القادمة تقديرا منهم لدورهم.

يذكر ان السيارة التى بادر مجموعة الشباب بالتعاون فيما بينهم بتقديمها كجائزة فوز كانت من بين سيارتين قدمت جميعها كجوائز من ملاك الهجن الكبار ، وسجلت لأول مرة فى تاريخ سباقات الهجن تقديم جائزة " سيارة ".

وقام الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتقديمها للفائزين خلال مشاركتهم امس الجمعة فى حضور فعاليات ثانى ايام السباق.