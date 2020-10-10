شاهد .. إصطفاف معدات البحيرة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار

البحيرة – ناصر جودة

تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صباح اليوم اصطفاف المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وبشركة مياه الشرب والحماية المدنية حيث تم عمل اصطفاف لنماذج متنوعة من معدات كل وحده محلية خاصه بالمنظومة تشمل البدالات ومواتير الشفط ووحدات الكسح.

وذلك فى إطار الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار ورفع درجه الاستعداد القصوى التى تقوم بها المحافظة لمواجهة موسم الشتاء وإحتمالات تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة أو سيول.

وتابع تجربة عملية لكل وحده من تلك المعدات للتأكد من جاهزيتها وتدريب الأطقم العاملة عليها والتدخل السريع للتعامل المباشر مع موسم الأمطار.

وأكد المحافظ انه تم دعم المنظومة خلال الأعوام السابقه والعام الحالى بالعديد من المعدات حيث تملك المحافظة 800 معده قادرة على التعامل الفورى مع موسم الشتاء والامطار الغزيرة مثلما حدث العام السابق مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت كميات هائله من الأمطار خلال العام الماضى استطاعت التعامل معها حيث قامت كل وحده بالتعامل المباشر مع أسرع وقت مع تلك الأمطار مما أدى إلى الحد من تلك الموجه.

ووجه المحافظ برفع درجه الاستعداد واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.

والتقى المحافظ بالأطقم العامله بالمنظومة وأشاد بجهودهم مؤكداً انهم رجال أشداء ظهر معدنهم عند الأزمات وكانو وسيظلوا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤليه حيث تعاملوا باحترافية مع الازمة خلال الفترة الماضية خاصه خلال إعصار التنين الذى تعرضت لها المحافظة على مدار 6 أيام ووجه بتقسيمهم إلى مجموعات عمل مع تفعيل وتسهيل التواصل والتنسيق بين تلك المجموعات.

وعقب متابعة اصطفاف المنظومة عقد اللواء المحافظ اجتماعا بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمشرف على القطاع الجنوبى خلال أزمات الامطار والمهندس حازم الاشمونى - السكرتير العام والمشرف على قطاع الوسط واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير المساعد والمشرف على القطاع الشمالى ورؤساء الوحدات المحليه ورئيس شركة المياه ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة ومديرى الأزمات وأعضاء غرفة العمليات المركزية وإدارة البيئة ومتدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة.

شدد هشام آمنة، على قيام إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية باستمرار رفع درجة الإستعداد وإتخاذ كافه التدابير والإحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

* الوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعى للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات المحطات بالكفاءة اللازمة.

* مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجارى المائية والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجارى المائية وإستنفار وجاهزية جميع المعدات والأطقم العاملة عليها.

* رفع درجة الإستعداد لمواجهة أى أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الـساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفه العمليات المركزية .

* تطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق .

* مراجعة المبانى الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .

* مراجعة المعديات والمراكب النيلية كل فى نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

* تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات وفصل التيار الكهربائى عن الاعمدة والطرق والمدارس فى حالة الامطار الغزيرة مع تخفيف ضغوط المياه للمساهمة مع الاطقم فى تصريف مياه الأمطار.

* عمل مناورة واصطفاف لجميع المعدات والأطقم بكل مركز على حده للتاكد من إستنفار وجاهزية جميع المعدات وسيارات شفط المياه واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المعدات والمحطات بكامل طاقتها .