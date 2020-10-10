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سقوط سائق بحوزته 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر بالتجمع الخامس

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:57 ص
سقوط سائق بحوزته 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر بالتجمع الخامس كمامة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط سائق بحوزته 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر فى منطقة التجمع الخامس.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة من ضبط (23 كرتونة بداخلهم 49250 كمامة مجهولة المصدر وبدون فواتير) محملة على سيارة قيادة (سائق – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات ، وأضاف بإتفاقه مع أحد الأشخاص على نقل المضبوطات إلى أحد المخازن بمنطقة العبور ونفى علمه بمصدرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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