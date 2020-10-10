اليوم السابع
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سفارة مصر فى نيوزيلندا تُنظم يومًا ثقافيًا بالتعاون مع المكتبة الوطنية.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 10:20 ص
سفارة مصر فى نيوزيلندا تُنظم يومًا ثقافيًا بالتعاون مع المكتبة الوطنية.. صور سفارة مصر فى نيوزيلندا
كتب محمد تهامى زكى

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نظمت سفارة مصر فى نيوزيلندا، اليوم السبت 10 أكتوبر، بالتعاون مع الجالية المصرية، يومًا ثقافيًا مصريًا بمقر المكتبة الوطنية بالعاصمة ولينجتون، تم خلاله تقديم فقرات ثقافية وفنية فضلاً عن استعراض أهم المقاصد والمعالم السياحية المصرية، وذلك لتعريف المواطنين النيوزيلنديين ببعض جوانب الثقافة المصرية، وكذا للقاء أبناء مصر المُقيمين فى البلاد.

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من جانبها، افتتحت دينا الصيحى سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، اليوم الثقافى بإلقاء كلمة أشارت فيها إلى أن تلك الفعالية تُعطى للمشاركين نبذة صغيرة عن مصر وحضاراتها الغنية وثقافة شعبها، متوجهة بالشكر إلى المكتبة الوطنية لاستضافة الحدث، ولأبناء الجالية المصرية على الجهود المبذولة لتنظيم تلك الفعالية التى ساهمت فى مزيد من التعريف بمصر ومقاصدها.

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وجاءت هذه الفعالية فى إطار التعاون بين السفارة والمؤسسات النيوزيلندية المختلفة ومنها المكتبة الوطنية، وبهدف تعزيز العلاقة بين الشعبين المصرى والنيوزيلندى.

 
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نيوزيلندا

سفارة مصر فى نيوزيلندا

السفارة المصرية

السفيرة دينا الصيحى

دينا الصيحى

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