اليوم السابع
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زعيم كوريا الشمالية يعبر عن اعتزازه لعدم إصابة أى مواطن ببلاده بفيروس كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:10 م
زعيم كوريا الشمالية يعبر عن اعتزازه لعدم إصابة أى مواطن ببلاده بفيروس كورونا زعيم كوريا الشمالية
إبراهيم حسان

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أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن اعتزازه بعدم إصابة أى مواطن فى بلاده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.

 

وذكرت وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية هذا الأسبوع، أن كوريين شماليين يرتدون كمامات طبية تجمعوا فى العاصمة بيونجيانج استعدادا للعرض العسكرى الكبير اليوم السبت، الذى يضم أحدث الصواريخ الباليستية التى أنتجتها البلاد.

 

ويقام العرض خلال عطلة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكورى الحاكم تشهد أحداثا تشمل معارض فنية وصناعية وزيارات للنصب التذكارية واحتفالات بمناسبة اكتمال مشروعات بناء.

 

ولم تعلن بيونجيانج حتى الآن، عن أى حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لكنها فرضت قيودا صارمة على الحدود وإجراءات حجر صحى ويقول محللون أن تفشى المرض قد يكون مدمرا للدولة المعزولة اقتصاديا وسياسيا.


كوريا الشمالية

كورونا

كورونا في كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

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