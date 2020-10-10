يأتي ذلك على خلفية تكثيف روسيا ودول أخرى مساعيها الرامية إلى وقف التصعيد العسكرى بين أذربيجان وجمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

 