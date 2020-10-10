رويترز

أعلن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، لتبادل الأسرى وجثث القتلى .

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 1200 اليوم السبت لتبادل الأسرى وجثث القتلى.

وأدلى لافروف بهذا التصريح بعد انتهاء محادثات استمرت 10 ساعات مع نظيريه الأرمينى والأذربيجانى فى موسكو، فى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلى ، وأكد أيضا إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على بدء محادثات بشأن تسوية الصراع.

وفى السياق ذاته، أكدت حكومة أرمينيا أن المشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن قضية قره باغ والتى تستضيفها موسكو تخص موضوع وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية آنا نغداليان - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن وزير خارجية البلاد زغراب مناتساكانيان توجه إلى موسكو للمشاركة في المشاورات الثلاثية مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف والروسي سيرجي لافروف، مشيرة إلى أن أجندة الاجتماع تتركز حصرا على وقف الأعمال القتالية والمسائل الإنسانية مثل تبادل جثث القتلى والأسرى.