اليوم السابع
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خالد صلاح
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رفع 610 أطنان مخلفات من قرى أوسيم والحوامدية بالجيزة.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:15 م
رفع 610 أطنان مخلفات من قرى أوسيم والحوامدية بالجيزة.. صور رفع 610 طن مخلفات من قرى أوسيم والحوامدية بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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رصدت محافظة الجيزة تراكم مخلفات ونواتج تطهير ترعة الحفرية بمركز ومدينة أوسيم، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الفور هيئة النظافة والتجميل ومركز أوسيم بسرعة رفع المخلفات بالكامل لما تعكسه من مظهر غير لائق وحفاظا على الصحة العامة

وأشار محافظ الجيزة أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات مشيراً أن الاعمال بدأت منذ يومين ومستمرة لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات، لافتاً أنه جارى إنشاء سور خرسانى بطول مسار ترعة الحفرية لعدم القاء المخلفات بها مجدداً موضحاً أن قرى مركز أوسيم تشهد حملات نظافة موسعة حيث تم أمس رفع 450 طن مخلفات من قرى برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل

كما شملت مجهودات النظافة رفع 160 طن مخلفات بمدينة الحوامدية من مناطق مقلب البن طريق مصر أسيوط ومقلب السنتر بطريق مصر اسيوط وشارع المزلقان ومدخل الشيخ عتمان 1و2و3 وشارع النزهة وأمام مدرسة بسام وأمام مقلب السنترال القديم بين المساكن الشعبية و شارع الجمهورية وجارى العمل على رفع القمامة من باقى الشوارع .

وأكد المحافظ استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة، فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
 
 
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الجيزة

الحفرية

مخلفات القمامة

ترعة الحفرية

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