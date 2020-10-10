رئيس مدينة المحلة يتابع تطوير مدخل المدينة والنصب التذكارى للشهداء

الغربية فريق المحافظات

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى باستكمال الاعمال الختامية لتطوير مدخل مدينة المحلة، التى شملت الانتهاء من إقامة البوابة الجديدة التى تم إلحاق نصب تذكارى أمامها يخلد ذكرى اسماء الشهداء وجارى الانتهاء من اعمال تركيب الإنترلوك وكذلك دهان وصيانة جميع أعمدة الإنارة وتطوير الأرصفة وجارى وضع ترس ضخم يرمز لمدينة المحلة أعلى البوابة.

وذلك فى اطار تكليفات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بمدخل مدينة المحلة.

يذكر أنه تم استكمال اليوم العديد من أعمال التجميل والنظافة بمداخل مدينة المحلة والطريق الدائرى تم خلالها غلق الفتحات غير الشرعية ورفع العديد من القمامة والأتربة وغسيل البلدورات ودهان الأعمدة والأرصفة.