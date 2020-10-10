اليوم السابع
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رئيس بوركينا فاسو يعرب للسيسى عن خالص تقديره للمساعدات الطبية المرسلة من مصر

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:33 م
رئيس بوركينا فاسو يعرب للسيسى عن خالص تقديره للمساعدات الطبية المرسلة من مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو.
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى، إن رئيس بوركينا فاسو أعرب خلال الاتصال عن خالص التقدير والامتنان للمساعدات الطبية، التى أرسلتها مصر إلى بوركينا فاسو لدعم جهودها الوطنية فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، متطلعاً لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما فى مجالات التبادل التجارى، وجذب الاستثمارات المصرية.
 
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد من جانبه على الترحيب بتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب البوركينى على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر البوركينية للمشاركة فى برامج بناء القدرات فى المجالات المختلفة. 
 
كما تطرق الاتصال أيضاً إلى مناقشة التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية، خاصة الأمنية ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك فى هذا الصدد.

السيسي

بوركينا فاسو

المساعدات المصرية

الرئيس السيسى

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