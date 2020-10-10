اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 06:33 ص
خالد صلاح
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رئيس الصين يعتزم تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 ص
رئيس الصين يعتزم تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية شى جين بينج الرئيس الصينى
سول (رويترز)

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نقلت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، عن الرئيس الصينى شى جين بينغ قوله إنه يعتزم تعميق العلاقات مع بيونج يانج .

 

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن شى قوله فى رسالة تهنئة للزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء الحزب الحاكم فى كوريا الشمالية "نعتزم الدفاع عن العلاقات الصينية الكورية بنجاح وتوطيدها وتطويرها مع الرفاق الكوريين".

 

ويوافق اليوم السبت ذكرى مرور 75 عاما لتأسيس حزب العمال الكورى الحاكم ومن المتوقع أن تشمل الفعاليات عرضا عسكريا كبيرا قد يضم بعض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بعيدة المدى .

 


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