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رئيس البرازيل: جيفارا لا يلهم سوى المهمشين ومدمنى المخدرات وحثالة اليسار

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:39 م
رئيس البرازيل: جيفارا لا يلهم سوى المهمشين ومدمنى المخدرات وحثالة اليسار رئيس البرازيا جايير بولسونارو
وكالة الانباء الاسبانية / إفي

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أكد الرئيس البرازيلي اليميني المتشدد جايير بولسونارو، أن إرث إرنستو تشي جيفارا "لا يلهم سوى المهمشين ومدمني المخدرات وحثالة اليسار" وذلك بمناسبة ذكرى وفاة المقاتل الأرجنتيني، الذي يعد رمزا للثورة الكوبية.
 
وقال الرئيس في رسالة نُشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أمس الجمعة إنه "في التاسع من أكتوبر توفي في بوليفيا المجرم الشيوعي تشي جيفارا الذي لا يلهم إرثه سوى المهمشين ومدمني المخدرات وحثالة اليسار".
 
وأرفق زعيم اليمين البرازيلي المتشدد، تعليقه بصورة للحظة التي تم فيها اعتقال الثوري التاريخي في بوليفيا، حيث كان يقود حرب عصابات وأعدم في التاسع من أكتوبر عام 1967 على يد جيش ذلك البلد.
 
واعتبر الرئيس البرازيلي أن وفاة تشي جيفارا أدت إلى "فقدان الشيوعية لقوتها في أمريكا اللاتينية"، لكنه حذر من أنها عادت لاحقا من خلال منتدى ساو باولو، الذي يواصل "القتال"، على حد تعبيره.
 
ويعد منتدى ساو باولو هو منبر يجمع الأحزاب اليسارية في أمريكا اللاتينية وغالبا ما ينتقده بولسونارو، الذي يتهم هذا التجمع بأنه السبب وراء العديد من المشكلات التي تعاني منها البرازيل وبقية دول المنطقة.
 
ومن المعروف عن بولسونارو أنه مناهض للشيوعية ولديه حنين إلى الديكتاتوريات العسكرية اليمينية، بما في ذلك تلك التي حكمت البرازيل بين عامي 1964 و 1985.

الرئيس البرازيلي

جايير بولسونارو

إرنستو تشي جيفارا

جيفارا

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