اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 06:33 ص
خالد صلاح
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رئيسة تايوان تقول إنها تريد إجراء "حوار هادف" مع الصين

السبت، 10 أكتوبر 2020 06:17 ص
رئيسة تايوان تقول إنها تريد إجراء "حوار هادف" مع الصين رئيسة تايوان
رويترز

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قالت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، اليوم، السبت، إنها تريد إجراء "حوار هادف" مع الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة باعتبارها أراضي تابعة لها وتعهدت بالحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان حيث تتصاعد التوترات.
 
وأضافت في كلمة بمناسبة العيد الوطني : "طالما أن سلطات بكين مستعدة لحل الخصومات وتحسين العلاقات عبر المضيق مع الحفاظ على التكافؤ والكرامة فإننا على استعداد للعمل معا لتسهيل الحوار الهادف.
 
"الحفاظ على الاستقرار في العلاقات عبر المضيق في مصلحة الجانبين، نحن ملتزمون بتعزيز الاستقرار عبر المضيق لكن هذا ليس شيئًا يمكن أن تتحمله تايوان وحدها فهو مسؤولية مشتركة لكلا الجانبين

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اليوم الوطنى

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