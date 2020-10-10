دار الإفتاء تدعو لأهل سوريا ولبنان بعد اشتعال الحرائق فى البلدين: اللهم خفف عنهم

كتب محمد سعودي

أكدت دار الإفتاء المصرية، تضامنها مع الشعبين السوري واللبناني في ظل الحرائق التي تجتاح البلاد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت: "اللهم كن لأهلنا في سوريا ولبنان وخفف عنهم ما هم فيه برحمتك يا لطيف يا أرحم الرحمين".



دار الإفتاء عبر تويتر

اشتعلت النيران في مناطق عديدة في لبنان وسوريا، مُخلفة أضرارًا في مساحات واسعة النطاق، وسط صعوبات كبيرة تعرقل جهود إخماد الحرائق، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن حرائق شبت فى مناطق عدة بريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحة أن أضرارًا كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية والبيوت البلاستيكية، رٌغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري.

ونقلت "سانا" عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن "هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق حيث أسهمت شدة الرياح وعدم وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافيا في ازدياد مساحة الحريق.

وأضاف شما أن "الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من أجل السيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية".

وفي لبنان، قالت مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية اللبنانية، إن عناصرها عملوا منذ ليل الخميس على إخماد النيران في مساحات شاسعة من الأشجار في العديد من المناطق اللبنانية، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الرسمية.

وأضاف البيان أن الدفاع المدني يواصل العمل على السيطرة النيران في مناطق أخرى في جنوب لبنان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية واشتداد سرعة الهواء.