اليوم السابع
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خرائط الرى تكشف سقوط أمطار غزيرة على منابع نهر النيل حتى الإثنين المقبل

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:34 م
خرائط الرى تكشف سقوط أمطار غزيرة على منابع نهر النيل حتى الإثنين المقبل نماذج مركز التنبؤ بالفيضان
كتبت أسماء نصار

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تشير نماذج مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار غزيرة على الهضبتين الاستوائية والإثيوبية ومنطقة المستنقعات حتى يوم الإثنين المقبل.
 
وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضات، أن الهدف من إنشاء المركز، هو تقدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية، التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد، وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل، ومساعدة متخذى القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد.
 
وأضافت أن نموذج التنبؤ يتم تشغيله يوميا، وتبدأ مدة التنبؤ من يوم تشغيله إلى 5 أيام قادمة، ويعتمد النموذج اعتمادا أساسيا على حالة الجو الآن، لأنها تعتبر نواة التنبؤ لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات تغيرات طفيفة لنفس الأيام المتنبأ بها أمس عن اليوم، ولكن الأفضل هى النتائج الأقرب ليوم التنبؤ، ولذا نؤكد على الثلاث أيام الأولى فى التنبؤ، وتشغيل النماذج يوميا، وتحديث التنبؤات أولا بأول لضمان نتائج أفضل، أما عن تنبؤات الأمطار وكمياتها وشدتها فتعتبر من أصعب العمليات داخل نماذج التنبؤات العددية، ومن الصعب مناقشتها مع غير المختصين.
 
 
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