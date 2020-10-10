حملة مكبرة بحى وسط الإسكندرية لإزالة الإشغالات والتعديات .. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملة إزالة مكبرة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وذلك فى إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الإشغالات والتعديات، وفرض الانضباط، والتصدى لظاهرة الإشغالات والتعديات بشوارع حى وسط.

وأشار حى وسط الإسكندرية، فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة توجهت إلى شوارع سعد زغلول، لاجتيه، صفية زغلول، الزهد؛ والليثي، وتم إزالة ورفع عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها، ورفع وإزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والأحجار والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور، ومطاردة الفريزة والنبيشة، والتحفظ علي نواتج الفرز.

وأكد الحى، أنه جارى متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للشوارع وفرض الانضباط، ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، في نطاق حى وسط.