اليوم السابع
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خالد صلاح
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حملة لتجميل أسوار المدارس وقص الأشجار بمدينة السنطة بالغربية.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:09 م
حملة لتجميل أسوار المدارس وقص الأشجار بمدينة السنطة بالغربية.. صور قص الأشجار
الغربية فريق المحافظات

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شن مجلس مدينة السنطة فى محافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف بدران رئيس المدينة، حملة مكبرة اليوم السبت، وذلك لقص وتجميل الأشجار بمداخل ومخارج المدينة ، وكذالك بمحيط المدارس .

و قامت الحملة بتجميل أسوار المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، ووضع علامات إرشادية للتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب  كما قامت الحملة برفع الأتربة والقمامة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية، والتنبيه على الأهالى بإلقاء القمامة فى المواعيد المحددة حفاظا على المظهر الجمالى للمدينة .

وكان اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، قرر إحالة العاملين بمركز شباب "مسهلة" للتحقيق بسبب الإهمال وإغلاق المكان المركز فى أوقات العمل الرسمية وعدم الالتزام بالتعليمات بعودة النشاط وفتح المراكز مع  اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بناء على مذكرة مقدمة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية بمسهلة التابع لها القرية المذكورة أنه أثناء المرور على المصالح الحكومية وجد أنها ظلت مغلقة طوال اليوم وعلى الفور أصدر رئيس المدينة قراره السابق بإحالتهم للتحقيق.

 

تجميل أسوار المدارس
تجميل أسوار المدارس

 

علامات التباعد
علامات التباعد

 

قص وتجميل الأشجار
قص وتجميل الأشجار

 

 

 

 


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