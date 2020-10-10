حملة ترامب تؤكد أنه لا يوجد سبب طبى لإلغاء المناظرة الرئاسية فى 15 أكتوبر

واشنطن (رويترز)

انتقدت حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لجنة المناظرات الرئاسية لإعلانها إلغاء المناظرة الرئاسية التى كان من المقرر عقدها فى 15 أكتوبر بين ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن وقالت الحملة إنه لا يوجد سبب طبى لهذا القرار.

وقالت الحملة فى بيان "لا يوجد سبب طبى لمنع إجراء مناظرة 15 أكتوبر فى ميامى كما هو مقرر لأن الرئيس سيكون بصحة جيدة ومستعد للمناظرة" مشيرة لإصابة ترامب بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، قالت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية فى بيان، إن المناظرة الرئاسية التى كان من المقرر عقدها فى 15 أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن لن تعقد مضيفة أن الحملتين أعلنتا عن "خطط بديلة لذلك التاريخ".

وأضافت اللجنة فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى: "من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة فى 15 أكتوبر، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها فى 22 أكتوبر".