اليوم السابع
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حقيقة الجزيرة الإرهابية وأكذوبة اختطاف فتيات مصر.. فيديو

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:00 م
حقيقة الجزيرة الإرهابية وأكذوبة اختطاف فتيات مصر.. فيديو قناة الجزيرة

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لا تدخر قناة الجزيرة الإرهابية جهدها لإثارة الفتن وإشعار المواطن المصرى بعدم الأمان في وطنه، وأحدث ما فعله بوق جماعة الإخوان الإرهابية هو نشره شائعات تزعم اختطاف الفتيات فى مصر.

ودلل على ذلك بواقعتى اختفاء فتاتى الإسكندرية والمنوفية، لكن التحقيقات الأمنية كشفت حقيقة الواقعتين، وتبين أن فتاة الإسكندرية تغيبت عن المنزل لوجود خلافات أسرية بينها وبين والدها لقيامه بتعنيفها وضربها، فذهبت إلى شاب تعرفت عليه عبر السوشيال ميديا في القاهرة بمنطقة شبرا.

أما فتاة المنوفية فتركت منزلها بعد خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الذى كان دائم التعدى عليها، فقررت الذهاب لشاب بمنقطة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفيا منذ سبعة أشهر عن طريق السوشيال ميديا، واتفق معها على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى..


الجزيرة

الشائعات

اختفاء الفتيات

فتاتى الإسكندرية والمنوفية

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