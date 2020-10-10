اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 05:18 م
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حصاد الوزارات.. "الرى": فيضان هذا العام عال ويستمر لمنتصف نوفمبر

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. "الرى": فيضان هذا العام عال ويستمر لمنتصف نوفمبر نهر النيل -أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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