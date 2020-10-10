حصاد الوزارات.. "الرى": فيضان هذا العام عال ويستمر لمنتصف نوفمبر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..
حصاد الوزارات.. "الرى": فيضان هذا العام عال ويستمر لمنتصف نوفمبرالسبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 م
نهر النيل -أرشيفية
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