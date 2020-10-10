حبس المتهمين بإشعال النيران فى سائق "توك توك" لسرقته بالإسكندرية

الاسكندرية ــ أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بإشعال النيران في سائق مركبة "توك توك" وسرقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصاب حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، مصاب بحروق متفرقة، وما قرره أنه أثناء قيامه بتوصيل أحد الأشخاص بمركبة "التوك توك" قيادته وسيره بالطريق الدولى فوجئ بإشتعال النيران بملابسه فقفز محاولاً إطفاء نفسه وأثناء ذلك استولى ذلك الشخص على المركبة وهاتفه المحمول وهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهما قرر أحدهما قيامه باستقلال مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه بزعم توصيله وأثناء سيرهما قام بسرد رواية للمجنى عليه بمروره بحالة نفسية سيئة، واتصل بالمتهم الثانى لتعزيز روايته والذى طلب من المجنى عليه مراعاة حالته النفسية، وعقب وصولهما للمنطقة محل الواقعة قام بسكب كمية من مادة تساعد على الإشتعال وأضرم النيران به، وعقب قيام المجنى عليه بالقفز من مركبة "التوك توك" لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها استولى على المركبة وهاتفه المحمول وفر هارباً، وقاما ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهما سيئ النية عاطل، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بالبحيرة، أمكن ضبطه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط "التوك توك"، والهاتف المحمول المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.