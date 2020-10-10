جو بايدن موجهًا رسالة إلى الأمريكيين: تحتاجون إلى رئيس يفهمكم لا يحتقرهم

كتب محمد سعودي

وجه جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رسالة إلى الأمريكيين قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحن بحاجة إلى رئيس يفهم الأمريكيين المجتهدين - وليس شخصًا يحتقرهم".



بايدن عبر تويتر

وقال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تغريدة أخرى: "ماذا تعني إعادة البناء بشكل أفضل بالنسبة لك؟ ملايين الوظائف الجديدة ذات الأجر الجيد، 15 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى للأجور، فوائد أقوى وأماكن عمل عادلة، اقتصاد يعمل لصالح الجميع وليس للأثرياء فقط، هذا هو المستقبل الذي يمكننا بناءه معًا".



جو بايدن عبر تويتر

وفي تغريدة أخرى، تحدث عن ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: "مات أكثر من 213000 أمريكي من هذا الفيروس - والحقيقة القاسية هي أنه لم يكن من الضروري أن يحدث بهذه الطريقة".

في المقابل، أكد الرئيس دونالد ترامب في خطابه من شرفة البيت الأبيض على أهمية التصويت الشخصي وليس عبر البريد، قائلا: "التصويت البريدي كارثة"، وقال الرئيس ترامب إن الناخبين السود واللاتينيين يرفضون سياسات "اليسار الاشتراكي الراديكالي" مهاجما سياسات منافسه الديمقراطي جو بايدن المتعلقة بالهجرة والتوظيف.



وأضاف ترامب، إن الشرطة ضرورية لدعم المجتمعات السوداء، ويقول إن الديمقراطيين سيحدون من تطبيق القانون ويعرض مثل هذه المجتمعات للخطر.



وفي بداية حديثه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ظهوره الأول بعد تشخيصه بكورونا: "أشعر أني بخير.. كيف حالكم؟"، وشكر ترامب أنصاره على دعمهم له وللسيدة الأولى.



وأضاف ترامب أن الأمريكيين سيهزمون الفيروس الصيني وأن اللقاح أصبح قريبا للغاية.



وكان قد بدأ أنصار الرئيس دونالد ترامب في التجمع لإلقاء خطابه في البيت الأبيض في وقت لاحق في إشارة رأها الكثير على أنها استجابة ودعم منهم لكلمات الرئيس عندما قال إن على الأمريكيين ألا "يخافوا" من الفيروس.