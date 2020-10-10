اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل

السبت، 10 أكتوبر 2020 10:31 م
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على مذكره الاشتباه المقدمة من طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة المكافحة وكذلك مذكره الاشتباه المقدمة من وليد عيسى مدير إدارة الوديعة مفادها اعتزام الراكب ع. ع. ع القادم من إيطاليا على طائرة خطوط ويز إير تهريب أصناف مخالفة.

وتم تمرير الحقائب على جهاز x-ray بمعرفة مرسي عبد الستار فتلاحظ وجود كثافات معتمة.

وبالعرض على سعد عبادي مدير الإدارة قرر تشكيل لجنه جمركيه لكشف المشمول من مصطفى حسين؛ عاصم فتحي مأموري الحركة ومجدي عباس رئيس قسم المكافحة وطه الشهاوي رئيس قسم الامن الجمركي تحت أشراف هشام عقل رئيس الوردية فتبين وجود 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 604850 جنيها.

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية تحرير محضر ضبط جمركي رقم 12/2020.

يأتي ذلك بناء على تعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب (1)
 
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب (2)
 
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب (3)

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مطار برج العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة