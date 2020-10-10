جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد ندوة بعنوان "استقرار وطن".. غدا

تعقد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، غدا الأحد، ندوة تحت عنوان "استقرار وطن"، لدعم المشاركة الفعالة فى الانتخابات البرلمانية وترسيخ مفهوم الاستقرار، وللوقوف على ضرورة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، لحث الجمهور على التصويت في الانتخابات لممارسة حقهم الدستوري، والحديث عن التحالف الوطنى لقائمة "من أجل مصر"، الذى يضم جميع التيارات السياسية المصرية، بمختلف آرائها بانتخابات النواب 2020، فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، وترسيخ مفهوم الاستقرار، وذلك بحضور ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر.

ويحضر الندوة كل من: النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل ناصر أمين محافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل امين التنظيم بمحافظة الجيزة وأعضاء هيئة مكتب محافظة الجيزة، ودكتورة صبورة السيد أمين مساعد محافظة الجيزة ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، والنائب أيمن أبو العلا، وأعضاء القائمة الوطنية من اجل مصر، وعدد كبير من المواطنين، وتقام الندوة بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تتضمن الندوة نقاشات حول أهمية تحالف القوى السياسية والحزبية تحت مظلة حزب "مستقبل وطن" عبر "القائمة الوطنية من أجل مصر، فى مشهد يكاد يحدث لأول مرة، والتأكيد على أننا أمام ديمقراطية حقيقية وتعددية سياسية وحزبية، لإنجاح المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يتطرق الحديث عن كيفية تجمع هذه القوى السياسية بما لها من توجهات وأيدولوجيات مختلفة تحت قائمة واحدة، خصوصا وأن القائمة الوطنية من أجل مصر حققت نجاحا كبيرا وحازت على ثقة المواطن المصرى فى الشارع واتضح ذلك جليا فى انتخابات مجلس الشيوخ.

ويتم إلقاء الضوء فى الندوة عن دور مجلس النواب فى المرحلة المقبلة، خاصة وأننا بحاجة لبرلمان به توافق، وتعلو فيه مصلحة الوطن عن المصالح الشخصية، وضرورة العمل التكاملي بحيوية وقوة لتحقيق التنوع والشمول لاستكمال النجاحات المتواصلة في بناء دولة عصرية قوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقاء الضوء على الإنجازات والخطط التى دفعت بعجلة التنمية الوطنية نحو الرقي المجتمعى.



الدكتورة صبورة السيد



خالد الطوخي