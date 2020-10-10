جامعة عين شمس تفتتح اليوم الترحيبى للوافدين الجدد

كتب محسن البديوى

نظمت إدارة رعاية الوافدين بجامعة عين شمس اليوم الترحيبى للطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وأشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الترحيبى بالطلاب الوافدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ورحب الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بالطلاب الوافدين للدراسة بجامعة عين شمس، لافتًا إلى أن الظروف الحالية التى يمر بها العالم فى ظل فيروس كوفيد 19 قد القت بظلالها على التعليم فى كل دول العالم ومن بينها مصر، لذلك فقد اتجهت جامعة عين شمس للتعليم عن طريق بعد، استخدام التقنيات المتطورة، مما استلزم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، إلى جانب التوجه للتعليم الهجين الذى هو عبارة عن مزيج بين حضور المحاضرات والتعليم عن بعد.

وأكد المتينى أن جامعة عين شمس قد استعدت لكافة الاحتمالات بشأن العملية الدراسية فى ظل فيروس كوفيد 19، مشيرا أن الجامعة تصبو لان تكون نسبة الوافدين بها 5% فى غضون عامين من اجل اثراء التبادل الأكاديمى والخبرات، إلى جانب اهمية التواصل مع إدارة الوافدين والسادة المنسقين بكل الكليات لأى مقترحات أو أفكار.

وقام الدكتور محمود المتينى بتوجيه بعض النصائح للطلاب الوافدين حول الاجراءات الواجب اتخاذها بشأن فيروس كوفيد 19 من حيث تطهير الايدى باستمرار، المحافظة على التباعد بين الطلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل ندوات ارشادية دورية بالتعاون مع فريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية التمريض بكافة كليات الجامعة، إلى جانب توفير الماسكات والمطهرات فى أماكن محددة بكليات الجامعة، موضحًا أن الطالب الذى قد يشعر بأى اعراض عليه عدم الحضور للكلية والاتصال بمستشفى عين شمس الافتراضي.

كما أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته باختيار الطلاب لجامعة عين شمس المصنفة ضمن أفضل 800 جامعة عالميا، مضيفا أن البرامج الدراسية بكليات جامعة عين شمس مصنفة ما بين 200- 450 عالميا، مما يعنى أن الدراسة بجامعة عين شمس سيكون لها بالغ الأثر على حياتكم المستقبلية، كما طالب عبد الفتاح سعود الطلاب الوافدين بالاندماج بالمجتمع الطلابى لتبادل الثقافات والرؤى والذى سيعود بالنفع على كافة طلاب جامعة عين شمس.

واوضحت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى للعلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى أن جامعة عين شمس تعد من اكبر الجامعات بمصر لتميز اساتذتها وبرامجها الدراسية، داعية الطلاب الوافدين للاستفادة القصوى فى هذه المرحلة العمرية علميا وعمليا، حيث أن مرحلة الدراسة الجامعية لها دور كبير فى تكوين الشخصية.

كما قامت الدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين باستعراض الانشطة المختلفة التى قامت بها إدارة الوافدين، إلى جانب تعريف الطلاب بالجامعة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات ترحيبية بمختلف كليات الجامعة لتعريف كل طالب بكليته وامكاناتها، استقبال وتسكين الطلاب وكذلك تقديم الدعم الأكاديمي وسبل التواصل مع منسقى إدارة الوافدين المتواجدين بكليات الجامعة.