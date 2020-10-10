جامعة سوهاج تكرم 17 طالبا بمسابقة نور البصيرة وتمنحهم نسخ للقرآن "برايل"

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز ، رئيس جامعة سوهاج، عصر اليوم، 17 فائزا وفائزة من طلاب نور البصيرة لمشاركتهم في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم تلاوةً وأحكاماً ومنحهم نسخة كاملة من القرآن الكريم بطريقة "برايل"، والتي شارك فيها فئات عمرية مختلفة من ذوي الإعاقة البصرية على مستوى محافظة سوهاج .

أقيم الحفل بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة، والدكتور عبدالله محمد يوسف والدكتور خالد فؤاد محمد ممثلا هيئة التحكيم بالمسابقة، ذوي الطلاب المشاركين.

وفي بداية الحفل وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المسابقة، مؤكداً أن الطلاب فاقدي البصر فئة مجتمعية منتجة وقادرة على تأهيل نفسها بنفسها، مضيفاً أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لجميع الطلاب، وكذلك توفر لهم الرعاية الكاملة لتأهيلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج المتميزة الخاصة بالمكفوفين.

وخلال التكريم قدم رئيس الجامعة للفائزين في المسابقة نسخة من القرآن الكريم مكونة من 8 مجلدات فاخرة مكتوبة بطريقة "برايل" الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، لتعينهم على مواصلة الحفظ وتدريب غيرهم من ذويهم.

ومن جانبه وجه الدكتور الصوينع شكره لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لجميع أنشطة وفعاليات مركز نور البصيرة، مشيراً إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار على مستوى المحافظة من تلك الفئة، مضيفاً أن جميع المتسابقين حصلوا على شهادات تقدير وبعضهم حصل على مكافآت مالية تقديراً لتفانيهم في حفظ كتاب الله.