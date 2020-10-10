جامعة سوهاج تعقد اختبار القبول ببرنامج بكالريوس التجارة بالتعليم المدمج اليوم

سوهاج محمود مقبول

يستعد مركز التعليم المدمج لاستقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس التجارة فى علوم الأعمال، لإجراء امتحانات القبول اليوم السبت 10 أكتوبر، مشيرًا إلى أن البرنامج بالشراكة مع جامعة القاهرة، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، بشرط مرور خمس سنوات، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقدم للتسجيل للبرنامج حوالى 400 طالب، ويشترط القبول بالبرنامج اجتياز المتقدمين لامتحان القبول، والذى يضم اختبارات فى اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلى، موضحًا أن الاختبارات ستتم داخل مقر المركز بالحرم الجامعى القديم فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسوف يتم إعلان النتائج النهائية للمقبولين على الموقع الخاص بالمركز.

وعلى جانب آخر، كانت كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج أعلنت عن تنظيم تقنية الويبنار، تحت عنوان "العودة الى الجامعة فى ظل الكورونا"، يستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، لتعريفهم بالإجراءات الاحترازية، وآليات الدراسة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يحاضر بالويبنار الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوي.

والويبنارهو مؤتمر أو ندوة على شبكة الإنترنت، وتسمح للمشاركين بأماكن مختلفة بسماع ومشاهدة مقدم العرض، وتمنحهم فرصة طرح الأسئلة، أو الإجابة عليها".