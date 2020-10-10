جامعة سوهاج تشارك فى فعاليات الدورة الثانية من معرض "تراثنا 2020"

سوهاج محمود مقبول

يشارك مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج فى فعاليات الدورة الثانية من معرض "تراثنا ٢٠٢٠"، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الحالى.

وأشار الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، إلى أن المعرض يأتى تنظيمه في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد الآليات لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصة قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية، موضحًا أن المعرض يهدف إلى إتاحة فرص تسويقية للمشروعات من هذا النوع، بالإضافة إلى إتاحة العديد من المنتجات والمصنوعات التراثية المتميزة والترويج لتلك المنتجات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريهام محمد مديرة المركز، أن جناح الجامعة بالمعرض يضم النسيج اليدوي المشغول بتقنيات تطريز يدوية متعددة، ومشغولات التلى التراثية بتصميمات متنوعة واكسسوارات وتابلوهات الريزين، ولوحات السترينج ارت بروح أثرية، إضافة إلى عدد من المشغولات الدالة على الهوية الصعيدية بصفة عامة، والسوهاجية بصفة خاصة.