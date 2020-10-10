جامعة النهضة تعلن بدء الدارسة فى كلية العلاج الطبيعى.. صور

كتب محمد صبحى

قال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ، إن كلية العلاج الطبيعي بالجامعة تعد أحدث إضافة للكليات المتميزة والدرجات العلمية التي تمنحها جامعة النهضة، حيث تبدأ الدراسة بالكلية هذا العام باتباع المعايير الوطنية والدولية للتعليم العالي، وأساليب التدريس والتعليم الحديثة، وتصبح بذلك كلية العلاج الطبيعي الكلية الثامنة بين كليات الجامعة التي تضم كليات "الطب البشرى-طب وجراحة الفم والأسنان-الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسب، إدارة الأعمال، الإعلام والعلاقات العامة".

وأكد المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة فى بيان صادر عن جامعة النهضة أن الإدارة دعمت كلية العلاج الطبيعي بكافة احتياجاتها وتجهيزها بأحدث الآلات والأجهزة من الولايات المتحدة وأوروبا لضمان تدريب الطلاب بأحدث بروتوكولات العلاج فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعى أن الكلية تضم 6 أقسام تشمل قسم العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية، قسم العلاج الطبيعي للعظام وجراحتها وإصابات الملاعب، قسم العلاج الطبيعى لأمراض الأعصاب وجراحتها، قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها، قسم العلاج الطبيعي للجراحة والجلدية والنساء والولادة، قسم العلاج الطبيعى لأمراض الباطنة.

وتضم كلية العلاج الطبيعي مجموعة متميزة ومختارة من أعضاء هيئة التدريس، كما تتميز الكلية بوجود معامل بحثية مركزية مجهزة على أعلى مستوى مثل معمل التشريح، متحف التشريح، معمل علم وظائف الأعضاء، معمل الأنسجة، معمل الكيمياء الحيوية، معمل الفيزياء الحيوية، معمل الميكانيكا الحيوية، معمل علوم الحاسب، معمل الأطفال، معمل القلب والرئة، معمل العلاج الكهربائي، معمل التشخيص الكهربائي، العلاج المائي، معمل تحليل الحركة، معمل التمارين العلاجية، معمل القياس، ومعمل العلاج اليدوي.

وتتبع كلية العلاج الطبيعي معايير الهيئة القومية لضمان جوده التعليم والاعتماد، كما تتبع معايير التعليم ببرامج العلاج الطبيعي بالاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي، وسوف يشارك طلاب الكلية منذ العام الأول في حضور مؤتمرات العلاج الطبيعي لضمان تفاعلهم مع كل حديث في هذا المجال.