جامعة القاهرة تدرب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصة التعليمية غدا

كتب محمد صبحى

يبدأ مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بجامعة القاهرة، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوع، بتدريب أعضاء هيئة التدريس ومسؤولى IT بالكليات على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart Cu وذلك من خلال خبراء نظام blackboard الدوليين.

وأكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان اليوم، أهمية تطوير منظومة الدعم الفنى بكل عناصره وإمكاناته البشرية والتكنولوجية سواء على مستوى كل كلية أو على مستوى الجامعة ككل، إلى جانب تدريب أعضاء هيئة التدريس وتدريب الطلاب على استخدام المنصة والاستفادة منها واستغلال امكاناتها فى تطوير مهاراتهم التعليمية.

وتتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال Plagiarism.

وتضم منصة جامعة القاهرة، نظاما من أقوى الأنظمة للتعليم الذكى فى العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدى LMS.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كان لها السبق فى إطلاق خطة التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث فى ضوء نظرية الأمن القومى الشامل عام 2017، من خلال استراتيجية متكاملة تم تنفيذها بنجاح، بدأت على مستوى التحول الرقمى بميكنة الإجراءات الإدارية والخدمات الطلابية وطرق التقديم للطلاب بالمدن الجامعية والتنسيق الداخلى للكليات، مرورًا بالتربية العسكرية والكشف الطبى والتحول الكامل نحو الشمول المالى لتمتلك الجامعة مظلة ميكنة إلكترونية واسعة فى كافة الجوانب والتعاملات.























