جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها خلال ساعات

كتب لؤى على

تستعد جامعة الأزهر لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للعام الدراسى 2020-2021، اليوم السبت، وذلك بعد انتهاء أعمال مكتب التنسيق.

وكان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أعلن فى وقت سابق بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر للطلاب والطالبات، من خلال هذا الرابط التالى: www.azu.edu.eg/azcity.

وأكد البيان، أنه على الطالب تسجيل بياناته الأساسية أولا من شاشة تسجيل البيانات، وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية (الاسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجه إلى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيها.

وبعد عملية تسجيل بيانات الطالب الأساسية وسداد مبلغ 60 جنيها فى فورى يستكمل الطالب بيانات التسجيل من شاشة استكمال عملية التقديم، ولا يعتد بتسجيل بيانات الطالب إلا بعد استيفاء جميع الخطوات السابقة.